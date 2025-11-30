Yeni Şafak
15 yıl sonra küme düştüler: Maç 4 saat durdu, taraftarlardan yakıcı maddeli şok protesto!

08:5230/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
İsveç Ligi play-off maçında Norrköping'in 15 yıl aradan sonra bir alt lige düşmesi, ev sahibi takım taraftarlarını çılgına çevirdi. Örgryte karşısındaki mücadelenin 85. dakikasında, taşkınlık yapan taraftarlar suni çim zemine yakıcı maddeler atmaya başladı. İşte detaylar.

İsveç Birinci Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) oynanan play-off maçında takımları küme düşen Norrköping taraftarları, suni çim zemine yakıcı maddeyle zarar verdi.


İsveç Ligi'nde Norrköping'in ligden düşmemek, Örgryte'nin ise Allsvenskan'a çıkmak için karşı karşıya geldiği play-off maçına taraftarların taşkınlığı damga vurdu.


İlk maçı 3-0 kaybeden Norrköping'in sahasında oynanan rövanş mücadelesinde, takımlarının küme düşmesine tepki gösteren ev sahibi ekibin taraftarları 85. dakikada suni çim zemine yanıcı madde atmaya başladı.


Takımların soyunma odasına gitmesi ve tribünlerin boşaltılması nedeniyle yaklaşık 4 saat sonra 0-0 sona eren maçın ardından Örgryte, 2009'dan bu yana ilk kez Allsvenskan'a yükselme başarısını gösterdi. Norrköping ise 15 yıl sonra bir alt lige düştü.


