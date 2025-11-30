15 yıl sonra küme düştüler: Maç 4 saat durdu, taraftarlardan yakıcı maddeli şok protesto!

Takımların soyunma odasına gitmesi ve tribünlerin boşaltılması nedeniyle yaklaşık 4 saat sonra 0-0 sona eren maçın ardından Örgryte, 2009'dan bu yana ilk kez Allsvenskan'a yükselme başarısını gösterdi. Norrköping ise 15 yıl sonra bir alt lige düştü.



