Fırtına evinde çoştu

Kritik maçların oynandığı Süper Lig'de ilk yarının son maçında Trabzonspor, konuk ettiği Antalyaspor’u 5-0 yenerek farklı bir galibiyet elde etti. Sakat ve cezalı oyuncuların sayısının bir takımın yarısı kadar olan Antalyaspor karşısında Trabzonspor, maça Muhammed Cham destekli ön alan baskısı ile başlamayı hedeflediyse de ilk dakikalarda bunu sağlıklı olarak hayata geçiremedi. Antalyaspor'un 9. dakikada direkten dönen, 12 'de de Uğurcan’ı geçemeyen şutlarında Samudio’nun iki ciddi atağını geçiştiren bordo-mavililer, ilk çeyrekte rakibin geçişlerine önlem alamayınca sıkıntı yaşadı. İkinci bölgede Umut Güneş, Lundstram ve Mendy ile rakibi karşılamaya çalışan Trabzonspor, Antalyaspor’un çok adamla hücum yapma isteği ile savunma disiplininden kopmasının avantajını iyi kullandı. Bordo-mavililer ilk tehlikeli atağında Visca’nın çabukluğu sonrası Banza ile öne geçti.

MALHEİRO HAT-TRİCK YAPTI

İkinci yarıya Lundstram’ı stoperler arasına çekerek rakibini set savunması ile karşılayarak başlayan Trabzonspor, ikinci bölgede kazandığı toplarda sağlıklı pas bağlantıları kurarak Nwakaeme ve Visca ile sonuç üretmeye çalıştı. Visca’nın adrese teslim pasında Malheiro 52'de farkı ikiye çıkardı. Savunma güvenliğini terk eden rakibi karşısında oyun üstünlüğünü ile alan bordo-mavillier, yine Visca’nın başlattığı atakta Malheiro ile skoru 3-0 yaptı. Trabzonspor, 70. dakikada 3 kişi ile çıktığı hızlı hücumda Cham ile dört farklı üstünlüğü sağladı. 87. dakikada yine hızlı atakta Malheiro skoru 5-0 yaptı ve maç bu skorla sona erdi. İlk yarının son haftasında farklı kazanmanın yanı sıra öz güven adına büyük önem taşıyan Antalyaspor maçını farklı kazanan Trabzonspor, oynadığı oyunla da üst sıralar için güven verdi.

Umarım böyle devam ederiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor karşısında olumlu işler yaptıklarını ve üst üste maçlar kazanmaya ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Umarım böyle devam ederiz. Lig uzun bir maraton. İstediğimiz yerin uzağındayız. Kuyunun içindeyiz, ipimiz kısa ve çıkmaya çalışıyoruz" dedi. Güneş, Eren’in G.Saray’a transferiyle ilgili, "Gitmesini istemem. Kulüpler sözleşmeli oyunculara yönelik kulüpleriyle görüşmesi gerekir, oyuncuyla değil. Oyuncu gitmek istiyorsa da gidebilir" diye konuştu. Güneş, sözleşmesi bitecek Visca'nın ise kalmak istediğini söyledi.

Savic riske edilmedi

İspanya'da tedavi olduktan sonra Trabzon'a dönerek çalışmalara katılan Stefan Savic riske edilmedi. Sakatlığı süren Draguş ve Arif Boşluk da maç kadrosunda yer almadı. Okay ise iyileşmesinin ardından 6 maç sonra kadroya alındı. Maçın 70. dakikasanda Trabzonspor’un 4. golünü atan Cham, 73. dakikada sol dizinden sakatlanırken, sedye ile oyundan çıktı. Taraftarlar ise 24 yaşındaki Avsuturyalı futbolcuya alkışlarla moral verdi.

Efsane forma ile ısındılar

Trabzonsporlu oyuncular, maç öncesi ısınmaya namağlup şampiyon olarak tamamlanan 1976-77 sezonunun anısını yaşatan retro çubuklu formalar ile çıktı. Bu arada bordo-mavili taraftarlar Antalyaspor karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar gözlenirken, az sayıdaki Trabzonspor taraftarı buna rağmen maçın başalama düdüğüyle birlikte takımlara tezahüratlarla destek verdi.











