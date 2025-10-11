Yeni Şafak
Fırtına günü çift antrenmanla tamamladı

20:0511/10/2025, Cumartesi
AA
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanında oyuncular, ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.


Akşam antrenmanında ise oyuncular 5'e 2 ve şut çalışması yaptı. Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenman maçıyla hazırlıklarına devam edecek.




