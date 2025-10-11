Yeni Şafak
Trabzonspor Bursaspor'a mağlup: İlk yenilgisini aldı

Karşılaşmadan kare.

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3’üncü haftasında konuk ettiği Bursaspor’a 85-79 mağlup oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3’üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Bursaspor’a 85-79 mağlup oldu.


Hayri Gür Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu konuk ekip 19-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Bursaspor, soyunma odasına 43-38’lik avantajla girdi.


Üçüncü periyotta etkili bir oyun ortaya koyan Trabzonspor, Reed’in üçlükleri ve Ulubay’ın hücum katkılarıyla 7-0’lık seri yakaladı. Bordo-mavililer bu bölümde ritmini buldu ve üçüncü periyodu 66-57 önde tamamladı.


Son çeyrekte Konontsuk ve Childress’in sayılarıyla hücumda vites yükselten Bursaspor, farkı kapatarak öne geçti. Reed’in 31 sayılık performansına rağmen skor üstünlüğünü koruyamayan Trabzonspor, parkeden 85-79 mağlup ayrıldı.


Trabzonspor’da Marcquıse Reed 31 sayıyla hem takımın hem de maçın en skorer ismi olurken, Bursaspor’da Arthur Konontsuk 25 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.


Öte yandan karşılaşmayı Trabzonspor’un oyuncuları Okay Yokuşlu ile Felipe Augusto da aileleriyle birlikte izledi.






