Trabzonspor Bursaspor'a mağlup: İlk yenilgisini aldı

Üçüncü periyotta etkili bir oyun ortaya koyan Trabzonspor, Reed’in üçlükleri ve Ulubay’ın hücum katkılarıyla 7-0’lık seri yakaladı. Bordo-mavililer bu bölümde ritmini buldu ve üçüncü periyodu 66-57 önde tamamladı.

Son çeyrekte Konontsuk ve Childress’in sayılarıyla hücumda vites yükselten Bursaspor, farkı kapatarak öne geçti. Reed’in 31 sayılık performansına rağmen skor üstünlüğünü koruyamayan Trabzonspor, parkeden 85-79 mağlup ayrıldı.

Trabzonspor’da Marcquıse Reed 31 sayıyla hem takımın hem de maçın en skorer ismi olurken, Bursaspor’da Arthur Konontsuk 25 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.