Karşıyaka potada kendine geldi

Faruk Beşok, "İlk hafta ortaya göremediğimiz enerjiyi bu defa sahaya koyduk. İkinci periyoddan itibaren farkı yakaladık ancak basit hatalar, yorgunluklar yüzünden farkı istediğimiz seviyede tutamadık. Kazanmak ve taraftarın desteği bizim için çok önemli. Açığımızı, eksiklerimizi taraftarla gideririz. Young 3 gün önce gelmesine karşın iyi katkı verdi. Egemen sakatlığı nedeniyle çok az çalışabildi ve fiziksel olarak henüz hazır değil. Önümüzdeki haftalarda onun da katkısının artacağından eminiz. Sonuçta ilk maçtaki kötü görüntümüzü temizledik, Karşıyaka’nın karakterinin savaşmak olduğunu gösterdik" dedi.