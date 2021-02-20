Fırtına hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da esiyor

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig’in ardından Avrupa’da da adından söz ettiriyor. Bordo-mavililer, 10 maçlık periyotta ligde 28 puanla en fazla puan toplayan takım olurken, Avrupa’nın en iyi 10 liginde ise 3. sırada kendine yer buldu.

Karadeniz ekibi, Transfermarkt verilerine göre Avrupa’nın en iyi 10 ligi olan İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Türkiye, Rusya, Portekiz, Belçika ve Ukrayna liglerinde son 10 maçta en iyi form tutan Türk takımı oldu.

İlk sırada Manchester Ctiy yer aldı

Tabloda ilk sıraya İngiltere Premier Lig lideri Manchester City yerleşti. İngiliz ekibi, 10 maçta 10 galibiyet alarak 30 puan elde etti. 28 gol atıp kalesinde 3 gol gören Avrupa devi, 25 averaja sahip. Trabzonspor ile aynı puana sahip Sporting CP ise 28 puanla 2. sırada. Portekiz kulübü, 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, 17 gol atıp, 3 gol yedi ve 14 averaja sahip oldu. Trabzonspor, 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, bulduğu 16 gole karşılık ise ağlarında 5 gol gördü ve 11 averajla 28 puanla 3. basamakta yer aldı.

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Tabloda devleri geride bıraktı

Trabzonspor’u 10 maçlık tabloda Belçika’nın FC Brügge takımı takip etti. Ardından ise Barcelona, Frankfurt, Monoco, Atletico Madrid, Bayern Münih, Fenerbahçe, Sevilla, PSG, Beşiktaş, Inter, Real Madrid ve Lille kulüpleri geliyor. Sıralamada Galatasaray da 21 sırada bulunuyor.

İstatistikleri tersine cevirdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın gelişinden sonra küme hattından zirveye doğru tırmanışını sürdüren bordo-mavililer, istatistikleri de tersine çevirdi. Karadeniz temsilcisi, Süper Lig’in ilk 8 haftalık bölümünde elde ettiği 6 puan ile tarihinin en kötü günlerini yaşarken, 10 Kasım 2020’de göreve başlayan Avcı ile birlikte yükseliş dönemine girdi. Trabzonspor, 17 maçta 13 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17. sıradan 12 basamak yükselerek 4. sırada kendine yer buldu.

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Trabzonspor 10 maçlık yenilmezlik serisi ve aldığı sonuçlar şöyle:

Fatih Karagümrük: 2-1

Göztepe: 1-0

Antalyaspor: 1-1

Konyaspor: 3-1

Gençlerbirliği: 2-1

Beşiktaş: 2-1

Denizlispor: 1-0

Y.Malatayaspor: 2-0

Gaziantep FK: 1-0

Başakşehir: 1-0

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