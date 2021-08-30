Spor Fırtına hız kesmiyor
FUTBOL FUTBOL

Fırtına hız kesmiyor

Yaptığı transferlerle Süper Lig’e iddialı bir giriş yapan Trabzonspor, oynadığı üçüncü maçtan da galibiyetle ayrıldı. Ligin yeni ekiplerinden GZT Giresunspor deplasmanına konuk olan bordo-mavililer, Nwakaeme ile 3 puana ulaştı ve puan tablosunda liderliğe oturdu. GZT Giresunspor ise 3. maçında da hem puanla hem de golle tanışamadı

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Fırtına hız kesmiyor
Nwakaeme - Hugo - Djaniny

Bu sezon zirveyi hedefleyen Trabzonspor, komşusu GZT Giresun’dan 3 puanla dönüp Milli araya hem kayıpsız hem de moralli girdi. Maçın 6. dakikasında Nwakaeme ile 1-0 öne geçen bordo-mavililer mücadeleyi bu skorla tamamlamasını bildi ve 3 haftada 9 puana ulaşarak zirve iddiasını sürdürdü. Oyunun geneline baktığımızda üç günde bir zorlu müsabakalar oynayan ve en sonda İtalya’dan yorgun dönen Trabzonspor, enerjisini ekonomik kullanmaya çalışırken, ev sahibi GZT Giresunspor, bordo-mavili takımın hatalarından yararlanmaya çalıştı. Hamsik ile Bakasetas’ın hücum organizasyonları içinde yer almaya çalışması oyunun ikinci bölgesinde zaman zaman hayata geçse de, ilk yarıda bu hamleler karşılık bulurken, ikinci yarıda sonuçsuz kaldı. İkinci yarıda GZT Giresunspor, yaptığı değişikliklerle geçişleri hızlı yapmasına ve Trabzonspor’u geriye koşmak zorunda bırakmasına karşın dikkat dağınıklığı ve telaşı sonuç üretmesini engelledi. Trabzonspor, maçı başladığı gibi bitirdi desek yeridir. Takım olma adına önemli mesafe kat etmesi gereken GZT Giresunspor, Trabzonspor’un oyunun son bölümünde tamamen mahkum oynadığı dakikaları, değerlendiremedi. Çünkü, fiziki olarak geçiş yapacak gücü kalmadı. Son bölümde yapılan değişiklikler ise sadece Trabzonspor’un skoru korumasına yetti. Maçın hakem triosu ise diğer haftalardan farklı değildi!

TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ ABDULKADİR

Trabzonspor’un GZT Giresunspor karşısındaki galibiyet golünü atan Nwakame maçın ardından açıklamalarda bulundu. Nijeryalı oyuncu, “Takımımı tebrik etmek istiyorum. Bugün önemli bir galibiyet aldık. 3 puan alarak araya girdiğimiz için mutluyuz. Abdülkadir Ömür’le ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Sakatlık yaşadı ve istemediği süreçlerden geçti. Son zamanlarda hakkında yazılanlar oldu. Ben ona destek olunmasını istiyorum. Benim gördüğüm en yetenekli futbolculardan. Türkiye’nin en yeteneklisi. Taraftarlardan ricam ona sahip çıksınlar” dedi.

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Dört futbolcu bu hafta yok
SPOR
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Dört futbolcu bu hafta yok

Abone Ol Google News
BAE ile ilişkiler düzeldi

BAE ile ilişkiler düzeldi

Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü.
Tablo detayı

Tablo detayı

Erdoğan'ın 30 Ağustos tebriklerini kabulünde dikkat çekti.
Hiçbir yere gitmiyoruz

Hiçbir yere gitmiyoruz

​Türk iş adamları Afganistan'ı terk etmeyi düşünmüyor.
ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu

ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu

​Kabil saldırısının ardından işgalin özeti gibi bir dram çıktı.
Patlatıp gidiyorlar

Patlatıp gidiyorlar

​Taliban'ın üst düzey yetkilisi, Yeni Şafak'a konuştu.
Ay Yıldız kalesi

Ay Yıldız kalesi

​Komuta kademesi tek karargahta toplanıyor.
Tahliyeler için Taliban’dan güvence

Tahliyeler için Taliban’dan güvence

​Türkiye'nin de yer aldığı yüz ülkeden ortak açıklama.
Mehmetçik gönüllerde taht kurdu

Mehmetçik gönüllerde taht kurdu

​20 yıl boyunca silah değil yardım eli uzattı.
Macron'a rahip tokadı

Macron'a rahip tokadı

​Irak'ta Hristiyanların verdiği tepkiyle neye uğradığını şaşırdı.

​Yeni Şafak Kabil'den bildiriyor: Başkent'te zafer kutlaması.

Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.