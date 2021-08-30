Fırtına hız kesmiyor

Bu sezon zirveyi hedefleyen Trabzonspor, komşusu GZT Giresun’dan 3 puanla dönüp Milli araya hem kayıpsız hem de moralli girdi. Maçın 6. dakikasında Nwakaeme ile 1-0 öne geçen bordo-mavililer mücadeleyi bu skorla tamamlamasını bildi ve 3 haftada 9 puana ulaşarak zirve iddiasını sürdürdü. Oyunun geneline baktığımızda üç günde bir zorlu müsabakalar oynayan ve en sonda İtalya’dan yorgun dönen Trabzonspor, enerjisini ekonomik kullanmaya çalışırken, ev sahibi GZT Giresunspor, bordo-mavili takımın hatalarından yararlanmaya çalıştı. Hamsik ile Bakasetas’ın hücum organizasyonları içinde yer almaya çalışması oyunun ikinci bölgesinde zaman zaman hayata geçse de, ilk yarıda bu hamleler karşılık bulurken, ikinci yarıda sonuçsuz kaldı. İkinci yarıda GZT Giresunspor, yaptığı değişikliklerle geçişleri hızlı yapmasına ve Trabzonspor’u geriye koşmak zorunda bırakmasına karşın dikkat dağınıklığı ve telaşı sonuç üretmesini engelledi. Trabzonspor, maçı başladığı gibi bitirdi desek yeridir. Takım olma adına önemli mesafe kat etmesi gereken GZT Giresunspor, Trabzonspor’un oyunun son bölümünde tamamen mahkum oynadığı dakikaları, değerlendiremedi. Çünkü, fiziki olarak geçiş yapacak gücü kalmadı. Son bölümde yapılan değişiklikler ise sadece Trabzonspor’un skoru korumasına yetti. Maçın hakem triosu ise diğer haftalardan farklı değildi!

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TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ ABDULKADİR

Trabzonspor’un GZT Giresunspor karşısındaki galibiyet golünü atan Nwakame maçın ardından açıklamalarda bulundu. Nijeryalı oyuncu, “Takımımı tebrik etmek istiyorum. Bugün önemli bir galibiyet aldık. 3 puan alarak araya girdiğimiz için mutluyuz. Abdülkadir Ömür’le ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Sakatlık yaşadı ve istemediği süreçlerden geçti. Son zamanlarda hakkında yazılanlar oldu. Ben ona destek olunmasını istiyorum. Benim gördüğüm en yetenekli futbolculardan. Türkiye’nin en yeteneklisi. Taraftarlardan ricam ona sahip çıksınlar” dedi.