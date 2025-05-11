Fırtına'da gözler kupaya çevrildi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Galatasaray ile yapacağı final maçının hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor, sarı-kırmızılılarla bu kez Türkiye Kupası Finali'nde karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün Galatasaray ile oynanan müsabakada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması yaptı.
Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.