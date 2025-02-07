Fırtına'da keyifler kaçtı

Ziraat Türkiye kupası grup aşamasına Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek başlayan ve bu moralle ligde evinde üst üste oynadığı Antalyaspor ve Sivasspor maçlarını farklı kazanan Trabzonspor, bir haftada yine eski görüntüsüne döndü. Hafta sonu ligde Kayserispor ile 0-0 berabere kalmasının ardından önceki gün Ziraat Türkiye Kupasında da 2. Lig ekibi İskenderunspor ile 2-2 berabere kalması ile hayal kırıklığı yaşattı. Ligde son 4 maçtır gol yemeyen bordo-mavililer kahtan Uğurcan Çakır’ın olmadığı maçta kalesinde 2 gol gördü.

DEPLASMAN FOBİSİ SÜRÜYOR

Ligde sezonun ikinci yarısına farklı Sivasspor galibiyeti ile başlayan Trabzonspor, 20. haftayı BAY geçerken, 21. haftada Antalyaspor’u ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da Alanyaspor’u farklı mağlup etme başarısı gösterdi. Bu maçların ardından yine deplasman fobisi yaşayan bordo-mavililer, önce ligde cezalı ve sakat oyuncuları nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Trabzonspor, son olarak da İskenderunspor ile iki kez geriye düştüğü kupa maçında 2-2 berabere kalarak deplasmanda kazanamama serisini 13 maça çıkarttı.

İÇ SAHADA HUZUR BULUYOR

Trabzonspor, ligde dış sahanın aksine evinde oynadığı maçlarda nefes aldı. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 26 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü ve 21 puan topladı. Karadeniz ekibi iç sahada yüzde 2.1 puan ortalaması elde ederken, tarihinin en kötü dış saha performansıyla karşı karşıya. Deplasmanda 10 maçta 5'er beraberlik ve mağlubiyet alan bordo-mavililer attığı 8 gole karşılık kalesinde 14 gol gördü ve sadece 5 puan toplayabildi.

Geleceğin yıldızları aranacak

Trabzonspor, 17 ilçede düzenlenecek altyapı seçmeleriyle geleceğin yıldızlarını keşfetmeye hazırlanıyor. Bordo-mavili kulübün Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya, Trabzon’un 18 ilçesinde görev yapan gönüllü antrenörlerle bir araya gelerek, altyapıdan yetenekli gençleri keşfetmek amacıyla geniş kapsamlı bir oyuncu taraması düzenleyeceklerini açıkladı. Şahinkaya, 25 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek seçmelerle Trabzonspor altyapısını daha sağlam bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti. İlk aşamada, 2013, 2014 ve 2015 doğumlu genç futbolcuların yeteneklerini değerlendirmek üzere Trabzon'un ilçelerinde seçmeler yapılacak.







