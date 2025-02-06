Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fatih Terimli Al Shabab seriye bağladı

Fatih Terimli Al Shabab seriye bağladı

20:586/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Teknik direktör Fatih Terim
Teknik direktör Fatih Terim

Teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Al Khaleej'i 5-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri Wesley Hoedt (2) ve Abderrazak Hamdallah (3) attı. Al Shabab bu galibiyetle birlikte iç sahada üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

Başkent Riyad'daki Al Shabab Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Terim'in ekibi, Al Khaleej'i ağırladı.


İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın ikinci devresinde üst üste goller bulan Al Shabab, mücadeleyi 5-1 kazandı.


Al Shabab bu sonuçla birlikte iç sahada üst üste dördüncü galibiyetini aldı.


Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Wesley Hoedt (2) ve Abderrazak Hamdallah (3) kaydetti.

Al Khaleej'in ise tek golü ilk devrede Abdullah Al Salem'den gelirken konuk takım, ilk yarıda Konstantinos Fortounis ile de bir penaltıdan yararlanamadı.


Rakibini 5-1 yenen Al Shabab, puanını 32'ye yükseltti. Al Khaleej ise deplasmandaki farklı mağlubiyetin ardından 27 puanda kaldı.







#Al Shabab
#Fatih Terim
#Suudi Arabistan Pro Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da yarın 7 Şubat okullar tatil mi? Son dakika valilikten açıklama yapıldı mı?