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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi: KAP'a bildirildi

Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi: KAP'a bildirildi

22:126/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Keny Arroyo
Keny Arroyo

Beşiktaş, Independiente forması giyen Ekvadorlu 2006 doğumlu Keny Alexander Arroyo Alvarado’yu kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Independiente forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.


Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Independiente del Valle Kulübü'nde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecektir" denildi.







#Beşiktaş
#Transfer
#Keny Arroyo

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