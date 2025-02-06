Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Independiente del Valle Kulübü'nde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecektir" denildi.