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Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo kimdir?

Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo kimdir?

22:406/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Keny Arroyo Beşiktaş'ta
Keny Arroyo Beşiktaş'ta

Beşiktaş, son dakika açıklamasıyla Keny Arrayo'nun transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Kış transfer döneminin sonlarına yaklaşılırken, sihay beyazlı ekip kanat oyuncusu Keny Arroyo'yu kadrosuna katarken, futbolcunun kariyeri de merak edildi. Peki Keny Arroyo kimdir, kaç yaşında ve hangi takımdan geldi?

Süper Lig'de transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, son dakika açıklamasıyla Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Genç futbolcunun transferi sonrasında kariyeri de araştırılmaya başlandı. İşte Keny Alexander Arroyo Alvarado ile ilgili bilgiler.


KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO KİMDİR?


Tam adı Keny Alexander Arroyo Alvarado 14 Şubat 2006 doğumlu Ekvadorlu milli futbolcudur. 2016 yılında Independiente del Valle kulübüne katılmadan önce Alfaro Morena futbol akademisinde oynamıştır.


Arroyo, 2 Aralık 2023'te Nacional'e 2-1 yenildikleri maçta yedek olarak Independiente ile A ve B takımlarındaki ilk maçına çıktı. 22 Şubat 2024'te Independiente ile 2027'ye kadar sürecek profesyonel bir sözleşme imzaladı. Son olarak Beşiktaş ile anlaşma sağlamıştır.





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