Süper Lig'de transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, son dakika açıklamasıyla Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Genç futbolcunun transferi sonrasında kariyeri de araştırılmaya başlandı. İşte Keny Alexander Arroyo Alvarado ile ilgili bilgiler.

Arroyo, 2 Aralık 2023'te Nacional'e 2-1 yenildikleri maçta yedek olarak Independiente ile A ve B takımlarındaki ilk maçına çıktı. 22 Şubat 2024'te Independiente ile 2027'ye kadar sürecek profesyonel bir sözleşme imzaladı. Son olarak Beşiktaş ile anlaşma sağlamıştır.