Fırtına’da transfer bayramdan sonra

Süper Lig’i maddi sıkıntılara ve yaşanılan sakatlıklara rağmen 63 puanla 4. sırada bitererek Avrupa Kupalarına katılma hakkı elde eden Trabzonspor’da transfer görüşmeleri Ramazan Bayramı’ndan sonra yapılacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın, başkan Ahmet Ağaoğlu’na Çaykur Rizespor maçından sonra bir rapor sunduğu öğrenildi. Karaman’ın, yönetime oyuncu ismi yerine bütçeye uygun bazı bölgesel özelliklere sahip futbolcuların bulunması yönünde futbolcu izleme ekibinin görevlendirilmesini istediği belirtildi. UEFA Finansal Fair-Play kriterleri nedeniyle çok yüksek bütçeli transferler yapması beklenmeyen Karadeniz ekibinde, genç oyuncuların takviye edilmesi ve nokta 2 transfer yapılması bekleniyor.

GENÇLER TUTULMAYA ÇALIŞILACAK

Bordo-mavili yönetim, bir yandan takıma takviye edeceği oyuncular için araştırmalarını sürdürecek, diğer yandan da altyapısından yetişen futbolcuların geleceğini değerlendirmek zorunda olacak. Özellikle Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı’nın 2 sezondur gösterdiği performansla Avrupa kulüpleri tarafından izlendiği biliniyor. Özellikle bu iki oyuncu hakkında zor bir karar verecek olan Trabzonspor yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Ramazan Bayramı’nın ardından futbolcu izleme ekibinin vereceği rapor doğrultusunda transfer edilecek futbolcuların belirleneceği ve teknik direktör Ünal Karaman’dan yeni raporla isim istenip harekete geçileceği öğrenildi.