Fırtına’da yabancı çıkmazı

Trabzonspor’da gelecek sezonun planlamasına hız veren teknik direktör Fatih Tekke, Başkan Ertuğrul Doğan ile kadro yapılanması üzerinde yoğun mesai harcıyor. Bordo-mavili ekipte dikkat çeken sorunlardan biri ise yabancı oyuncu fazlalığı. Geçen sezon kadroda 13 yabancısı bulunan Trabzonspor, kiralık oyuncu Banza ile yollarını ayırdı. Bu hamleyle yabancı oyuncu sayısı 12’ye düşen bordomavililerde sezon başında kiralık olarak gönderilen Barisic ve Teklic’in dönmesi ile sayı yeniden 14'e çıktı.





6 BÖLGEYE TRANSFER

Teknik direktör Fatih Tekke, hazırladığı rapor doğrultusunda yeni sezon için 6 bölgeye transfer talep etti. Tekke, forvet, kanat, 2 orta saha, stoper ve sol bek mevkilerine transfer isterken, ilk adımların orta saha, kanat ve forvet için atılması bekleniyor. Savunma hattındaki transferler ise daha temkinli ilerliyor. Kiralıktan dönen oyuncularla birlikte kadrosunda 14 yabancı bulunan Trabzonspor, TFF’nin 12+2 kuralı nedeniyle en az 2 yabancıyla yollarını ayırmak zorunda. Yönetim, planladığı transferler doğrultusunda toplamda 7 yabancı oyuncuyu göndermeyi hedefliyor.





YAŞ SORUNU DA VAR

Mendy, Malheiro, Batagov ve Draguş’a teklifler değerlendirilirken, kiralıktan dönen Barisic ile fesih görüşmeleri sürüyor. Teklic için ise yeniden kiralanması planlanıyor. Takımdaki 30 yaş üstü yabancılar Nwakaeme (36), Visca (35), Savic (34) ve Lundstram’ın (31) sözleşmeleri sürerken, durumları sezon öncesi yapılacak değerlendirmelere bağlı olacak. Sözleşmeleri süren yabancı oyuncuların menajerleri ile yapılan ilk görüşmede fesih bedeli olarak sözleşmede yazılan ücretlerin talep edildiği kaydedilirken, menajerlerin bu tutumunun yönetimin elini kolunu bağladığı ifade edildi.



