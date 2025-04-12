Fırtına'ya çağ atlatacak imzalar

Sportif başarı için öncelikli olarak ekonomide sürdürülebilir projelerin önemini vurgulayan ve bu yönde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da kulübün geleceği adına son derece önemli bir hamleye imza atıldı. Bordomavililerin, İstanbul'da irtifak hakkına sahip olduğu ve kamuoyunda "Kartal Tesisleri" olarak bilinen alan ve "Akyazı Projesi"ne ilişkin Emlak Konut GYO AŞ ile protokol imzalandığını duyurdu. Trabzonspor, daha önce de Bankalar Birliği’nden çıkarak kulübün ekonomik istikrarı adına son derece ön emli bir hamle gerçekleştirmişti. Son imzalanan protokol sayesinde yeni bir projelerin hayata geçirilmesi yolunda önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir süre önce kulübe tahsisi tamamlanan Akyazı'daki 177 bin metrekarelik arazi için de Emlak Konut GYO AŞ ile proje geliştirme konusunda anlaşma sağlandığı aktarıldı. Her iki projeyle ilgili çalışmaların devam ettiği ifade edilerek, "Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü'ne camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kartal Tesisleri ve Akyazı projelerinden elde edeceğimiz gelirle kulübümüzün ekonomik gücünün adeta çağ atlayacağına, Trabzonspor tarihine kazınacak çok büyük katkılar sunacağına yürekten inanıyoruz" denildi.