Fırtınaya Sivas freni

Süper Lig’de 2 haftadır kazanan Trabzonspor, 11. haftanın kapanış maçında evinde ağırladığı Sivasspor’la 1-1 berabere kaldı ve galibiyet serisini sürdüremedi. Bordo-mavililer, Ekuban ile öne geçerken son bölümde Hakan Arslan’ın golüne engel olamadı. 16. dakikada Fajr’in soldan kullandığı serbest atışta, yere çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır güçlükle kornere çeldi. 36’da Baker’in soldan kullandığı kornerde, Ekuban’ın kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti. 45. dakikada Trabzonspor’un golü geldi. Sağdan kendi yarı alanından kaparak taşıdığı topu Ekuban, Abdülkadir Ömür ile paslaştıktan sonra sağ çaprazından topu kaleci Samassa’nın solundan filelere gönderdi: 1-0. 71’de Diabate’nin ara pasıyla ceza alanı sol çaprazında boş kalan Ekuban’ın vuruşunu kaleci Samassa kurtardı. Devamında savunma topu kornere gönderdi. 76. dakikada solda topla buluşan Gradel rakiplerinden sıyrıldı ve son çizgiden ortasını yaptı. Ön direkteki Yatabare’nin vuruşunda savunmadan seken topu kale ağzında Hakan Arslan tamamladı: 1-1.

STRES YÜZÜNDEN ATAMADIK

Trabzonspor’da ikinci yarıda oyuna giren ve eski takımına karşı forma giyen Fousseni Diabate, Sivasspor’a oranla daha iyi oynadıklarını belirterek, “İkinci golü atamamamızın nedeni biraz stres altında olmamız. Daha iyi oynadık, daha iyi performans gösterdik, daha hızlı oynayabilsek büyük üstünlük sağlayabilirdik” dedi. Bordo-mavili takımda ilk kez 11’de oynayan Bilal Başacıkoğlu ise “Sivasspor yediğimiz gol dışında bir şey üretemedi. 3’te 3 yapsaydık daha iyi olacaktı ama henüz kaybettiğimiz bir şey yok. Bu oyunla devam edersek galibiyetler de gelecektir” diye konuştu.

ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, puan kaybına rağmen ilk 2 maçına göre oyundan daha memnun olduğunu söyledi. Göreve geldiği 3. maçında daha olumlu mesajlar veren bir takım gördügünü belirten tecrübeli teknik adam, “Rakibimizin fizik kalitesi yüksek, tamamen kenar ortalarla oynayan bir takım. İlk yarı biterken bir geçişle önde kapattık. İkinci yarı itibarinin başlangıcında Ömür ile doğru bir organizasyon var, sonra 72-73’te yine maçı koparabilecek bir pozisyon yakaladık. Bir kenar pozisyonunda gol yedik. Bütüne baktığımızda, gelişen bir takım var, berabere kaldık ama oyun olarak daha çok tatmin eden bir takım var. Berabere kaldığımız maç, kazandığımız 2 karşılaşmaya göre beni daha çok memnun etti” dedi. Zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Avcı, “Bazı şeyler hemen olmuyor. Belki biraz daha böyle devam edecek. Savunmamız şu an itibariyle doğru duruyor. Hepsi bir anda gelişecek şeyler değil, tahtaya da yazsan, bilgisayara da çizsen olmaz, insanlar sabırlı olmalı. 3 haftada olmaz, belki 15 hafta daha çalışacağız. Ligin en çok gol yiyen takımından, pozisyon vermeyen ve 1 gol yiyen takıma döndük. Yavaş yavaş gelişecek” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede takımının tek golünü atan Caleb Ekuban, puan kaybı için üzüldüklerini söyledi. Ganalı futbolcu maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Hayal kırıklığına uğradık. 2-0 yapacak fırsatımız vardı. Ben de iyi bir şans yakalamıştım, maalesef o golü atamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Her hafta daha iyi oluyoruz, belki önümüzdeki hafta galip gelerek bu puan kaybını unutturabiliriz” dedi. Maçın içindeki pozisyon sorulunca Ekuban, “Nerede ihtiyaç olursa orada faydalı olmaya çalışıyorum. İlk golü kanattayken attım, maçın devamında ortada oynarken de, en önde oynarken de elime fırsatlar geçti. Takıma nasıl katkım olursa onu vermeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.