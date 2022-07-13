Flavio'nun geleceği netleşiyor

Trabzonspor’un geçtiğimiz sezon kiralık olarak Giresunspor’a gönderdiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio, önümüzdeki sezonda da yine kiralık olarak takımdan gönderilecek. Bordo-mavililer, oyuncunun menajeri Decio Oliveira’yı iki hafta önce transfer görüşmelerini yapmak için İstanbul’a davet etmişti. Uzun bir süredir İstanbul’da bulunan ve Trabzonspor’un istekleri doğrultusunda Süper Lig kulüpleriyle görüşme yapan menajer Decio, Giresunspor’dan haber bekliyor. Edinilen bilgilere göre Giresunspor, geçtiğimiz sezonun son üç aylık maaşını Flavio’ya ödemedi. Oyuncunun menajeri ise bu borcun ödendiği taktirde tekrardan masaya oturabileceğini, ödenmemesi halinde ise FIFA’ya başvurmakla beraber Flavio’yu başka bir takıma götüreceğini ifade etti.

İlgilenen diğer kulüpler: Ankaragücü, İstanbulspor, Gaziantep FK, Ümraniyespor

MAAŞ BORCU ÖDENECEK

Giresunspor cephesi, oyuncunun birikmiş alacaklarını kısa bir süre içerisinde ödeyip, yeniden kiralamak istediğini Trabzonspor Kulübü’ne iletti. Bordo-mavili ekip, bu isteğe, ‘Önce birikmiş maaş borcunu ödeyin, ardından yeniden anlaşma sağlayalım’ şeklinde cevap verdi.

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BREZİLYA’DA BEKLİYOR

Tecrübeli futbolcu Flavio’nun da, görüşmeler netlik kazanana kadar ülkesi Brezilya’da olduğu, çalışmalarına bireysel olarak devam ettiği bildirildi.