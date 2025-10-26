Yeni Şafak
Formula 1 Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Norris'in

11:3926/10/2025, Pazar
AA
1 dakika 15.586 saniyelik derece elde eden Norris, ilk cebe yerleşti.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. etabı Meksika Grand Prix'sine McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.

Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 15.586 saniyelik derece elde eden Norris, ilk cebe yerleşti.


Britanyalı pilotun 0.262 saniye arkasında yer alan Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, 0.352 saniye gerisindeki Lewis Hamilton (Ferrari) üçüncü sırayı aldı. Şampiyona lideri Oscar Piastri ise yarışa 8. cepten başlayacak.


Meksika Grand Prix'si bugün TSİ 22.00'de koşulacak.

#Meksika
#F1
#Lando Norris
