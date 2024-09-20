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Formula 1'de heyecan Singapur GP'siyle devam edecek

Formula 1'de heyecan Singapur GP'siyle devam edecek

11:3520/09/2024, Cuma
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F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı.
F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sıradaki yarış, Singapur Grand Prix'sinde gerçekleştirilecek. Sıralama turları, yarın TSİ 16.00, yarış ise 22 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 18. yarışı Singapur Grand Prix'siyle devam edecek.


Singapur'daki 4,94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'ndeki yarış, 62 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları, yarın TSİ 16.00, yarış ise 22 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.


F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ve Carlos Sainz birer kez podyumun zirvesine çıktı.


Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:


Pilotlar


1. Max Verstappen (Hollanda): 313


2. Lando Norris (Büyük Britanya): 254


3. Charles Leclerc (Monako): 235


4. Oscar Piastri (Avustralya): 222


5. Carlos Sainz (İspanya): 184


Takımlar


1. McLaren: 476


2. Red Bull: 456


3. Ferrari: 425


4. Mercedes: 309


5. Aston Martin: 82

#Singapur GP
#Formula 1
#Max Verstappen

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