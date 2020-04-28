LİGUE 1

Fransa'da ligler iptal edildi

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Ligue 1 ve 2'de 2019-20 sezonunun oynanmayacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ligue 1'de PSG zirvede yer alıyordu.

Ligue 1'de PSG zirvede yer alıyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sokağa çıkma kısıtlamasını 11 Mayıs’a kadar uzatması sonrasında, futbol faaliyetlerini yürütmenin mümkün olmadığı açıklandı.

Ligue 1 ve Ligue 2’nin 17 Haziran’da başlaması için planlama yapılırken Fransa Başbakanı Edouard Phillippe de liglerin devam edemeyeceğini ifade etti.

Philippe, "Eylül'den önce büyük spor organizasyonları dönemeyecek. Futbolda 2019/20 sezonu oynanmayacak" dedi.

  • PSG, Ligue 1'de bir maç eksikle en yakın rakibi Marsilya'nın 12 puan önünde zirvede yer alıyordu.

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