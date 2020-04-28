Fransa'da ligler iptal edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sokağa çıkma kısıtlamasını 11 Mayıs’a kadar uzatması sonrasında, futbol faaliyetlerini yürütmenin mümkün olmadığı açıklandı.

Ligue 1 ve Ligue 2’nin 17 Haziran’da başlaması için planlama yapılırken Fransa Başbakanı Edouard Phillippe de liglerin devam edemeyeceğini ifade etti.

Philippe, "Eylül'den önce büyük spor organizasyonları dönemeyecek. Futbolda 2019/20 sezonu oynanmayacak" dedi.