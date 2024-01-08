Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nda birçok başarı elde eden "Kaiser" lakaplı Beckenbauer, futbolculuk döneminde Münih ekibiyle 4'er lig ve Almanya Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi zaferi elde etti. Beckenbauer, Bayern Münih teknik direktörü olarak da birer lig ve UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadı.