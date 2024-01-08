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Spor

Dünya futbolunu yasa boğan ölüm: Franz Beckenbauer hayatını kaybetti

Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti. Bundesliga'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Dünya futbolunun olağanüstü bir efsanesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Yeni Şafak
21:33 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:38 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Franz Beckenbauer - Efsane futbolcu
Franz Beckenbauer - Efsane futbolcu

Almanya Futbol Federasyonu, dünya futbolunun en önemli isimlerinden Franz Beckenbauer’in yaşamını yitirdiğini duyurdu. 78 yaşında hayata gözlerini yuman Beckenbauer, kariyerinde birçok başarıya imza attı.

Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nda birçok başarı elde eden "Kaiser" lakaplı Beckenbauer, futbolculuk döneminde Münih ekibiyle 4'er lig ve Almanya Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi zaferi elde etti. Beckenbauer, Bayern Münih teknik direktörü olarak da birer lig ve UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Beckenbauer, 1974'te futbolcu, 1990'da ise teknik direktör olarak Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.






#Franz Beckenbauer
#Bayern Münih
#Almanya
33 dakika önce
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