Almanya Futbol Federasyonu, dünya futbolunun en önemli isimlerinden Franz Beckenbauer’in yaşamını yitirdiğini duyurdu. 78 yaşında hayata gözlerini yuman Beckenbauer, kariyerinde birçok başarıya imza attı.
Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nda birçok başarı elde eden "Kaiser" lakaplı Beckenbauer, futbolculuk döneminde Münih ekibiyle 4'er lig ve Almanya Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi zaferi elde etti. Beckenbauer, Bayern Münih teknik direktörü olarak da birer lig ve UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Beckenbauer, 1974'te futbolcu, 1990'da ise teknik direktör olarak Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.