Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor'u konuk ettiği maçın 85. dakikasında sakatlanan Fred oyuna devam edememişti.
Bugün yapılan MR görüntülenmesi sonucu Fred'in tendonunda yırtık tespit edildi.
"Dün akşam Y. Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues’in Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır"
Fred kaç hafta yok, Başakşehir maçında oynayacak mı?
Fred, çarşamba günü oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sağ bacak uyluk ön belgesindeki tendonda yırtık tespit edilen Brezilyalı orta sahanın en az 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.