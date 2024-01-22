Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe Kadıköy’de Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 41. dakikasında yaşanan bir pozisyonda Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi fakat karşılaşma devam etti. Eski hakemler bu pozisyonu değerlendirdi.