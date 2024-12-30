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Furkan Korkmaz'ın yeni adresi belli oldu

Furkan Korkmaz'ın yeni adresi belli oldu

20:1530/12/2024, Pazartesi
AA
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Furkan Korkmaz
Furkan Korkmaz

Bahçeşehir Koleji, Fransa ekibi Monaco ile yollarını ayıran milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile sözleşme imzaladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, Fransa ekibi Monaco ile yollarını ayıran milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile sözleşme imzaladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak EuroLeague ekiplerinden Monaco forması giyen, 2017-2024 yılları arasında Philadelphia 76ers formasıyla NBA'de gururla izlediğimiz milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladık." denildi.


Monaco, 26 Aralık'ta yaptığı açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtmişti. Fransa ekibi, Furkan Korkmaz'ın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle potansiyelini ortaya koyamadığını kaydetmişti.


Milli basketbolcu, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde sadece 3 maçta forma giyebildi. Furkan, 7 yıllık NBA serüveninin ardından sezon başında Avrupa'ya dönmüştü.




#Bahçeşehir Koleji
#Furkan Korkmaz
#Türkiye Basketbol Süper Ligi

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