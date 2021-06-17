Futbol endüstrisinin son kurbanı Christian Eriksen oldu: Fikstüre doktorlar onay versin!

Sporcularda ani kalp ölümü kitabının yazarı olan Prof. Dr. Mustafa Yıldız, futbol sahalarında görülen kalp rahatsızlıkları hakkında konuştu. Yıldız, Avrupa Şampiyonası'nda Christian Eriksen'in yaşadığı kalp sorununun detaylarını anlatırken futbol dünyasının karar vericilerine dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

yenisafak.com Spor Servisi'nin sorularını cevaplayan Yıldız'ın röportajından öne çıkanlar;

Avrupa Şampiyonası’nda Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen’in fenalaşıp saha içerisinde yerde kalması herkesi korkuttu. Kalp masajıyla ve OED cihazıyla hayata tutunan 29 yaşındaki futbolcunun önceki sağlık kontrollerinde hiçbir sorunu olmadığı açıklandı. Sağlıklı genç bir sporcunun bu duruma gelmesinin sebepleri neler olabilir?

Genç sporcularda egzersiz sırasında ortaya çıkan kan basıncı ve kalp hızı değişiklikleri, otonom sinir sistemi değişiklikleri ile kalp kası beslenmesinde yetersizlik (iskemi) gibi nedenler, altta yatan kalp hastalığı ya da sağlık kontrollerinde tespit edilememiş aritmojenik bir substrat (normal olmayan bir durum) ile etkileşerek ani kardiyak ölüme sebebiyet verebilir. Aynı zamanda sportif faaliyetin kendisi, yapısal veya elektriksel substrat değişimine neden olarak hipertrofik kardiyomiyopati (doğumsal kalp kası kalınlaşması) gibi yapısal kalp hastalığı olan genç sporcularda ani kardiyak ölüm riskini artırabilir. Spor sırasında ani ölümler hiçbir yapısal kalp hastalığı olmayan sporcularda, genellikle ventrikül fibrilasyonunu (ölümcül bir ritim bozukluğu) tetikleyen top çarpması gibi künt göğüs travması sonrasında da gelişebilir. Sporla ilişkili ani kardiyak ölümlerin %10-15’inde otopside herhangi bir yapısal kalp hastalığına rastlanmaz. Bu hastalarda neden ventriküler fibrilasyon gelişmiş Wolff-Parkinson-White sendromu ve katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardi gibi kalp kasının elektriksel aktivitesi ve iletimi ile ilgili düzensizlikler olabilir.

29 yaşında bir futbolcunun kalbinin durması ve sonrasında hayata dönmesi futbol sahalarında ender görülen ama yaşanması muhtemel bir olay. Böyle bir vakada futbolcuya nasıl bir öneride bulunulabilir Eriksen futbolu bırakmak zorunda kalabilir mi?

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Genel kanı olarak sporcuların fevkalade bir fiziksel kondisyon ve mükemmel bir kalp sağlığına sahip olduğu düşünülür. Kardiyak patolojilerden nispeten daha iyi korunduklarına dair bu genel kanının aksine, ünlü sporcuların ani beklenmedik ölümleri medyada oldukça dikkat çeker. Böyle bir olayda her şeyden önce genetik araştırmaların da içinde yer alacağı kapsamlı bir inceleme yapılması gerekir. Düzeltilebilir bir sebep bulunup tedavi edildiği takdirde sportif faaliyete devam edilebilir; aksi takdirde ani kalp ölümü durumunda devreye girmesi için intrakardiyak defibrilatör (ICD) takılmasının da içinde bulunduğu koruma yöntemlerine başvurmak gerekir. Bu durumda yarışmalı sporlardan men kararı vermek gerekebilir.

Pandemi dönemini yaşıyoruz. Birçok futbolcu COVID geçirebiliyor. COVID geçiren bir sporcunun geri dönüşünde nasıl sorunlar yaşanabilir?

Covid-19 çeşitli ritim-ileti bozuklukları ve miyoperikardit (kalp kası ve zarı iltihabı) gibi kalp hastalıklarına yol açabilir. Ritim bozuklukları viral enfeksiyon nedeniyle kalp tutulumuna veya Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlara bağlı olabilir. Covid-19 sonrası sporcularda fiziksel ve psikolojik durum değişiklikleri yaşanabilir. Bu sporcularda kardiyorespiratuvar komplikasyon gelişme potansiyeli, hastalığın klinik ve semptom seyrine ve ciddiyetine dayalı dikkatli bir değerlendirme gerektirir.

Yoğun maç trafiği, antrenmanlar ve baskı… Futbolcular ciddi paralar kazanıyor ancak riskli bir iş yapıyorlar. Federasyonların ve yetkililerin maç programlarını ayarlarken doktorları da işin içine sokması ve fikir alması gerekmez mi?

Mutlaka gerekir. “SPORCULARDA ANİ KALP ÖLÜMÜ: Spora devam eden ve / veya başlamak isteyenlere kılavuz” adlı kitabımda da belirttiğim gibi sporcularda ani kalp ölümünü engelleme kulüplerin, oyuncuların, doktorların ve tüm ilgililerin içinde yer aldığı bir ekip anlayışı ile başarılabilir.

Sporcularda Ani Kalp Ölümü kitabı futbol dünyası içinde önemli bir kılavuz niteliğinde.

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