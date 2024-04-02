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Spor

Galatasaray sahasında Hatayspor'u tek golle mağlup etti |ÖZET

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 31. hafta karşılaşmasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 12. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 84'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Galatasaray - Hatayspor maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

22:30 - 2/04/2024 Tuesday
Güncelleme: 22:31 - 2/04/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Tek golle liderliğini sürdürdü.
Tek golle liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig 31. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golü 12. dakikada Mauro Icardi kaydetti.


Sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte üst üste 12. galibiyetini almış oldu.


Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 84'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Hatayspor ise 33 puanla 15. sırada kaldı.


GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇ SONUCU


GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - Hatayspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



#Galatasaray
#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig
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