Tek golle liderliğini sürdürdü.
Trendyol Süper Lig 31. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golü 12. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte üst üste 12. galibiyetini almış oldu.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 84'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Hatayspor ise 33 puanla 15. sırada kaldı.
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇ SONUCU
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇ SONUCU
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Galatasaray
#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig
1 hour ago