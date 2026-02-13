Icardi hat-trick yaptı, Galatasaray evinde Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği Eyüpspor'u 5-1'lik net bir skorla geçti ve liderliğini perçinledi. Maça sarı-kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi hat-trick yaparak damga vurdu. Osimhen ise 2 asist kaydetti. Galatasaray - Eyüpspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor’u 5-1 mağlup ederek puanını 55’e yükseltti. Galibiyet golleri Yunus Akgün, Mauro Icardi (3), Jerome Onguene (k.k..)'den geldi. Galatasaray - Eyüpspor maç özeti haberimizde.
