Osimhen’den 2 asist Icardi’den hat-trick! Galatasaray Eyüp karşısında farklı kazandı | ÖZET

Osimhen’den 2 asist Icardi’den hat-trick! Galatasaray Eyüp karşısında farklı kazandı | ÖZET

21:5213/02/2026, Cuma
G: 13/02/2026, Cuma
Icardi hat-trick yaptı, Galatasaray evinde Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.
Icardi hat-trick yaptı, Galatasaray evinde Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği Eyüpspor'u 5-1'lik net bir skorla geçti ve liderliğini perçinledi. Maça sarı-kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi hat-trick yaparak damga vurdu. Osimhen ise 2 asist kaydetti. Galatasaray - Eyüpspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor’u 5-1 mağlup ederek puanını 55’e yükseltti. Galibiyet golleri Yunus Akgün, Mauro Icardi (3), Jerome Onguene (k.k..)'den geldi. Galatasaray - Eyüpspor maç özeti haberimizde.

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - Eyüpspor maç özetini izlemek için

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI




