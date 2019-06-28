SÜPER LİG

Galatasaray Babel, Şener, Yusuf ve Adem'i transfer etti

Transfer çalışmalarına hız veren son şampiyon Galatasaray'da Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Yusuf Erdoğan ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti. Sarı kırmızılı ekibin prensip anlaşması sağladığı 4 ismin de sağlık durumlarında sorun çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ryan Babel, Galatasaray ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Ryan Babel, Galatasaray ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Fotoğraf: DAVID KLEIN

Transfer çalışmalarına hız veren son şampiyon Galatasaray'da Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Yusuf Erdoğan ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti.

Sarı kırmızılı ekibin prensip anlaşması sağladığı 4 ismin de sağlık durumlarında sorun çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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