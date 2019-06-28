Galatasaray Babel, Şener, Yusuf ve Adem'i transfer etti

Transfer çalışmalarına hız veren son şampiyon Galatasaray'da Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Yusuf Erdoğan ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti.
Sarı kırmızılı ekibin prensip anlaşması sağladığı 4 ismin de sağlık durumlarında sorun çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Galatasaray'da Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Yusuf Erdoğan ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti. pic.twitter.com/BIHHPjwHEv
Galatasaray'da Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Yusuf Erdoğan ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti. pic.twitter.com/BIHHPjwHEv— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 28 Haziran 2019
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