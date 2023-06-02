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Spor

Galatasaray efsaneleri dev maçta olacak

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin dün satışa çıkan biletleri bir dakika içinde tükendi. Galatasaray yönetimi bunun yanında derbi için kendi efsane isimlerini de bu maça davet etti. Galatasaray'ın birçok önemli yıldızı maçı izlemek için o gün tribünde olacak.

22:24 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Galatasaray-Fenerbahçe maçı pazar saat 19.00'da

Galatasaray-Fenerbahçe maçı pazar saat 19.00'da

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin dün satışa çıkan biletleri bir dakika içinde tükendi. Galatasaray yönetimi bunun yanında derbi için kendi efsane isimlerini de bu maça davet etti. Galatasaray'ın birçok önemli yıldızı maçı izlemek için o gün tribünde olacak.

Bilet bulunamıyor

Derbiye davet edilen Graeme Souness'a bile Nef Stadyumu'nda yer arandığı ortaya çıktı. Souness, Galatasaray'a Türkiye Kupası'nı kazandırdığı 1996 yılındaki maçtan sonra zaferini Fenerbahçe Stadı'na bayrak dikerek kutlamıştı.

150 binden fazla bilet talep edildi

52 bin kapasiteli Aslantepe pazar akşamı tamamen dolacak. Galatasaray Kulübü'ne şu ana kadar 150 binden fazla bilet talebi geldiği bildirildi.

Basının ilgisi yoğun

Basın tribününe bile 250 kişinin akredite olduğu öğrenildi.




#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Süper Lig
2 saat önce
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