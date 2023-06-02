Galatasaray efsaneleri dev maçta olacak

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin dün satışa çıkan biletleri bir dakika içinde tükendi. Galatasaray yönetimi bunun yanında derbi için kendi efsane isimlerini de bu maça davet etti. Galatasaray'ın birçok önemli yıldızı maçı izlemek için o gün tribünde olacak.