Cimbom’un yeni bombası: Falcao'nun yerine yeni bir dünya yıldızı geliyor

Galatasaray, büyük umutlarla transfer edilen ancak istenilen performansı sergileyemeyen Radamel Falcao ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. ABD MLS ekiplerinden Inter Miami, Kolombiyalı yıldız isimle yakından ilgileniyor. Sarı-kırmızılı takım da yıllık maliyeti 7 milyon Euro’ya kadar çıkan 34 yaşındaki futbolcunun satışına sıcak bakıyor. Galatasaray, Falcao’nun satılması halinde ise yerini Hulk ile doldurmayı planlıyor. Shanghai SIPG ile sözleşmesi sene sonunda sona erecek olan Hulk’un yaz transfer döneminde Çin ekibinden ayrılması bekleniyor. Brezilyalı oyuncunun menajeriyle temasa geçen sarı-kırmızılı yöneticiler, Falcao’nun sözleşmesinin bir benzerini önerdiği öğrenildi. Hulk’a 2 milyon Euro imza ücretinin yanı sıra aylık 300 bin Euro net maaş önerildi.

TÜRKİYE’DEN TEKLİF ALDIM

Hulk, Brezilya’nın Lance gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye’den teklif aldığını duyurdu. Brezilyalı oyuncu, “Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya’nın dışında Çin’den de bir teklif aldım” ifadelerini kullandı. 2021 yılında Çin’de olmayacağının altını çizen golcü oyuncu, en üst seviyede oynamak istediğini belirtti. 2016 yılında Shanghai ekibi tarafından 56 milyon Euro karşılığında transfer edilen Hulk, kariyerinde 554 resmi mücadeleye çıkarken, 296 gol ve 177 astlik performans sergiledi.

Lemina kalmak istiyor

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor. Southampton’a geri dönmek istemeyen Gabonlu yıldızın, Galatasaray ile yoluna devam etmek istediği öğrenildi. Geçtiğimiz gün paylaştığı veda mesajının sonuna “Bu hikaye burada bitmedi” notunu düşen Lemina henüz Türkiye’den ayrılmadı.