TRANSFER

Galatasaray Falcao'nun yerine kimi alacak?

Cimbom’un yeni bombası: Falcao'nun yerine yeni bir dünya yıldızı geliyor

Falcao ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, yerini Çin’in Shanghai SIPG takımında forma giyen Hulk ile doldurmayı planlıyor. Brezilyalı oyuncu ülkesinde verdiği röportajda, “Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya’nın dışında Çin’den de bir teklif aldım” dedi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Hulk

Hulk

Galatasaray, büyük umutlarla transfer edilen ancak istenilen performansı sergileyemeyen Radamel Falcao ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. ABD MLS ekiplerinden Inter Miami, Kolombiyalı yıldız isimle yakından ilgileniyor. Sarı-kırmızılı takım da yıllık maliyeti 7 milyon Euro’ya kadar çıkan 34 yaşındaki futbolcunun satışına sıcak bakıyor. Galatasaray, Falcao’nun satılması halinde ise yerini Hulk ile doldurmayı planlıyor. Shanghai SIPG ile sözleşmesi sene sonunda sona erecek olan Hulk’un yaz transfer döneminde Çin ekibinden ayrılması bekleniyor. Brezilyalı oyuncunun menajeriyle temasa geçen sarı-kırmızılı yöneticiler, Falcao’nun sözleşmesinin bir benzerini önerdiği öğrenildi. Hulk’a 2 milyon Euro imza ücretinin yanı sıra aylık 300 bin Euro net maaş önerildi.

TÜRKİYE’DEN TEKLİF ALDIM

Hulk, Brezilya’nın Lance gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye’den teklif aldığını duyurdu. Brezilyalı oyuncu, “Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya’nın dışında Çin’den de bir teklif aldım” ifadelerini kullandı. 2021 yılında Çin’de olmayacağının altını çizen golcü oyuncu, en üst seviyede oynamak istediğini belirtti. 2016 yılında Shanghai ekibi tarafından 56 milyon Euro karşılığında transfer edilen Hulk, kariyerinde 554 resmi mücadeleye çıkarken, 296 gol ve 177 astlik performans sergiledi.

Lemina kalmak istiyor

  • Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor. Southampton’a geri dönmek istemeyen Gabonlu yıldızın, Galatasaray ile yoluna devam etmek istediği öğrenildi. Geçtiğimiz gün paylaştığı veda mesajının sonuna “Bu hikaye burada bitmedi” notunu düşen Lemina henüz Türkiye’den ayrılmadı.

Anthony Nwakeme kupa finalinde oynayacak mı? Resmen açıklandı
Anthony Nwakeme kupa finalinde oynayacak mı? Resmen açıklandı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşma için İstanbul'a gitti.Bordo-mavililer, İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı taktiksel antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra uçakla İstanbul'a hareket etti.Nwakaeme kadrodaSakatlığı geçen Anthony Nwakame, Alanyaspor maç kadrosuna yer aldı. Karadeniz ekibinde, uzun süredir sakatlığı bulunan genç oyuncu Ahmet Canbaz'ın haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.Trabzonspor'un 25 futbolcudan oluşan seyahat kadrosunda şu isimler yer alıyor:Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel Da Costa, Majid Hosseini, Manoel Messias, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Badou Ndiaye, Jose Sosa, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban ve Koray KılıçTürkiye Kupası sahibini buluyorZiraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan takımımız İstanbul’a gittiDetaylar👉 https://t.co/sY1rO0Ietf pic.twitter.com/Ce38MrvQvj&mdash; Trabzonspor (@Trabzonspor) July 28, 2020

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Trabzonspor'un yeni sezon formasını tanıttığı...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.