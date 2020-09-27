Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi bilinmesi gereken detaylar
Türk Telekom'da dev derbi
Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek. Bu sezon çıktığı 4 resmi maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, derbiyi de kazanarak yoluna kayıpsız devam etmeye çalışacak. Sezona yaptığı flaş transferlerle giren sarı-lacivertliler ise oynadığı 2 resmi maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı’nda yapılacak maç, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı ilk 2 maçında Gaziantep FK’yi 3-1, son şampiyon Başakşehir’i de 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi elemesinde ise ikinci turda Azerbaycan’ın Neftçi ekibini 3-1, üçüncü turda da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split’i 2-0 yendi. Yaptığı 4 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe karşısından da 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmeye çalışacak.
Sezona yaptığı flaş transferlerle giren Fenerbahçe ise ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerken, ikinci hafta maçında sahasında Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.
Galatasaray'da Emre Akbaba yok, Fenerbahçe tam kadro
Galatasaray’da Süper Lig’de geride kalan sezonun son hafta maçında adalesinden sakatlanan ve tedavisine devam edilen Emre Akbaba derbinin kadrosunda yer alamayacak. Başakşehir maçında kasık adalesinden sakatlık geçiren Saracchi’in durumu ise henüz netlik kazanmadı.
Fenerbahçe ise Galatasaray derbisine tam kadro çıkacak. Sarı-lacivertli takımda dev maç öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Fenerbahçe’nin yeni transferi Mbwana Samatta, Galatasaray derbisinde oynayabilecek. Sarı-lacivertli takımda Vedat Muriqi’in ayrılışının ardından uzun süre konuşulan forvet transferi konusunda anlaşma sağlanan Tanzanyalı santrfor, teknik direktör Erol Bulut’un görev vermesi halinde ilk mücadelesini Galatasaray’a karşı yapacak.
İlk golü atan kaybetmiyor
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde, ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor. Rekabette 26 yılı kapsayan son 54 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 4 kez mağlup oldu.
Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 11 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı. İki takım arasında yapılan son 54 lig maçının 8’i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6’sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. İki takım arasındaki son gollü beraberlikte ise Galatasaray 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertliler eşitliği sağladı. Bu dönemdeki 3 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe’nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında geçen sezon Kadıköy’de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı. Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 54 lig mücadelesinin 8’i ise golsüz eşitlikle sona erdi.
Cimbom hücum ve savunmada etkili
Galatasaray, şu ana kadar Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı maçlarda hem hücum hem de savunmada etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 10 kez ağları havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. Galatasaray’ın santrforlarından Radamel Falcao bu sezon 3 kez ağları havalandırırken, Mbaye Diagne ise 2 gol kaydetti. Performanslarıyla dikkati çeken orta saha oyuncuları Younes Belhanda 2, Emre Kılınç da bir kez topu filelere gönderdi. Savunmasında ise Marcao ve Luyindama başarılı müdahaleleriyle öne çıkıyor.
Fenerbahçe, ligde son 5 sezondur deplasmanda Galatasaray’a boyun eğmiyor. Sarı-lacivertiler, söz konusu dönemde rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmanın 1’ini kazanırken, 4’ünden beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Söz konusu dönemdeki 5 karşılaşmadan 3’ü ise 0-0’lık sonuçla tamamlandı.
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