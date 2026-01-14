Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında PFDK cezaları açıklandı: Yıldız futbolcu bir maç yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde'ye 1 maç men ve 400 bin lira para cezası verdi. Oosterwolde cezasını Türkiye Kupası'nda oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı maçında çekecek.

TFF'nin açıklamasına göre PFDK, Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa müsabakası sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yer alan rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Oosterwolde'ye 1 maç men ve 400 bin lira para cezası uyguladı.