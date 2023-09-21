Galatasaray Gökdeniz Gürpüz'ü açıkladı

Yapılan açıklamada; "25.02.2026 doğum tarihli profesyonel futbolcu Gökdeniz Gürpüz'ün transferi konusunda Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 220.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuyla ise 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.