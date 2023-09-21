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Spor

Galatasaray Gökdeniz Gürpüz'ü açıkladı

Galatasaray, Gökdeniz Gürpüz transferini KAP'a bildirdi.

20:49 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gökdeniz Gürpüz

Gökdeniz Gürpüz

Galatasaray, Borussia Dortmund'dan Gökdeniz Gürpüz'ü kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.


Yapılan açıklamada; "25.02.2026 doğum tarihli profesyonel futbolcu Gökdeniz Gürpüz'ün transferi konusunda Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 220.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuyla ise 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.



#Galatasaray
#Gökdeniz Gürpüz
#Transfer
1 saat önce
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