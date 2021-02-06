Galatasaray Kadıköy'den lider döndü

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Mostafa Mohamed kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ile puanını eşitleyerek 48 yapan Galatasaray, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Galatasaray ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Fenerbahçe VAR'dan döndü

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Müsabakanın 75. dakikasında Mesut Özil'in kullandığı duran topa iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafasında top ağlarla buluştu. Hakem Cüneyt Çakır'ın gol olarak değerlendirdiği pozisyon, daha sonra VAR'da incelendi ve ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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Yine derbi galibiyeti yaşayamadı

Fenerbahçe, ligde bu sezon derbi galibiyeti yaşayamadı. Galatasaray mücadelesi öncesinde ligin ilk yarısında 2 derbiye çıkan Fenerbahçe, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşamıştı. Sarı-lacivertliler, bu sezon sahasında hem Beşiktaş'a hem de Galatasaray'a mağlup olurken, deplasmanda Galatasaray ile berabere kalmıştı.

Mesut derbi heyecanını yaşadı

Fenerbahçe'nin flaş transferi Mesut Özil, Galatasaray müsabakasında forma giyerek derbi heyecanı yaşadı. Mesut, müsabakanın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil oldu. Tecrübeli oyuncu, oyunda kaldığı bölümde son oynadığı Atakaş Hatayspor müsabakasına göre daha hazır bir görüntü sergiledi.

Galatasaray’dan üst üste 5. galibiyet

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Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarırken, toplamda da 15. galibiyetini elde etti. Son olarak Beşiktaş’a mağlup olan Cimbom, daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe’yi mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray, Kadıköy’de 2016’dan beri yenilmiyor

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar böylece rakibiyle Kadıköy’de oynadığı son iki maçta da rakibini mağlup etmeyi başardı. Cimbom, geçtiğimiz sezon Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda sarı-lacivertlileri 3-1 mağlup ederek 20 yıl sonra rakibini Kadıköy’de yenmişti.

Galatasaray, Fenerbahçe’ye deplasmanda en son 20 Kasım 2016 tarihinde 2-0’lık skorla kaybetmişti. Sarı-kırmızılılar, bu maçından ardından rakibiyle deplasmanda oynadığı 4 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.