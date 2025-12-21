Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR'ı açıklandı

Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR'ı açıklandı

12:2221/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Video Asistan Hakem (VAR)
Video Asistan Hakem (VAR)

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00’de Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.


Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Ceyhun Sesigüzel de AVAR’da görev yapacak.




#Süper Lig
#Galatasaray
#Kasımpaşa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL soru ve cevap anahtarları açıklandı mı? MEB AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?