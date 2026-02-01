Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray - Kayserispor maçının VAR'ı belli oldu

Galatasaray - Kayserispor maçının VAR'ı belli oldu

12:231/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Video Yardımcı Hakem (VAR)
Video Yardımcı Hakem (VAR)

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak 2 karşılaşmanın VAR hakemleri açıklandı. Galatasaray ile Kayserispor arasında saat 20.00’da RAMS Park’ta oynanacak mücadelede VAR’da Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftası bugün oynanacak 2 müsabaka ile devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçların Video Yardımcı Hakemleri açıkladı. Galatasaray ile Kayserispor arasında saat 20.00’da RAMS Park’ta oynanacak mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe’nin yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ayberk Demirbaş olacak.

Mücadelede VAR’da Ömer Faruk Turtay, AVAR’da da Mustafa Savranlar görev yapacak.

Günün diğer müsabakasında Gençlerbirliği, Ankara Eryaman Stadyumu’nda Gaziantep FK’yı konuk edecek. Saat 17.00’de başlayacak müsacadeleyi Erdem Mertoğlu yönetecek. Mertoğlu’nun yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Onur Gülter yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Alpaslan Şen olacak.

Mücadelede VAR’da Turgut Doman, AVAR’da da Bahtiyar Birinci görev yapacak.



#Süper Lig
#Galatasaray
#Kayserispor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Müftü atamaları Resmi Gazete kararları: İşte ataması yapılan müftüler ve yeni görev yerleri