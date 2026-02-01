Galatasaray - Kayserispor maçının VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 20. haftası bugün oynanacak 2 müsabaka ile devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçların Video Yardımcı Hakemleri açıkladı. Galatasaray ile Kayserispor arasında saat 20.00’da RAMS Park’ta oynanacak mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe’nin yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ayberk Demirbaş olacak.