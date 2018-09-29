Galatasaray maçı öncesi Porto'ya büyük şok

Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek Porto'da sakatlık şoku yaşandı. Portekiz temsilcisinde golcü oyucu Aboubakar ile sağ bek Maxi Pereira ligde oynanan Tondela maçında sakatlandı.
Porto'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren maçın 64. dakikasında Aboubakar, 80. dakikasında ise Pereira yaşadıkları sakatlık sonrası kenara geldi.
- İki oyuncunun Galatasaray karşısında forma giyip giymeyeceği yapılacak kontrollerin sonrasında belli olacak.
aboubakar sakatlık anı. pic.twitter.com/OUHnpL1igs
aboubakar sakatlık anı. pic.twitter.com/OUHnpL1igs— YNK (@dokuzcanli_) 28 Eylül 2018
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