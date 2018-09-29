AVRUPA LİGLERİ

Galatasaray maçı öncesi Porto'ya büyük şok

Devler Ligi'nde Galatasaray'la karşılaşacak olan Porto'da Aboubkar ve Maxi Pereira ligde oynadıkları maçta sakatlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abobakar bu sezon Porto formasıyla çıktığı 9 maçta 4 gol atarken 2 de asist kaydetti.

Abobakar bu sezon Porto formasıyla çıktığı 9 maçta 4 gol atarken 2 de asist kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek Porto'da sakatlık şoku yaşandı. Portekiz temsilcisinde golcü oyucu Aboubakar ile sağ bek Maxi Pereira ligde oynanan Tondela maçında sakatlandı.

Porto'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren maçın 64. dakikasında Aboubakar, 80. dakikasında ise Pereira yaşadıkları sakatlık sonrası kenara geldi.

  • İki oyuncunun Galatasaray karşısında forma giyip giymeyeceği yapılacak kontrollerin sonrasında belli olacak.

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