Galatasaray maçında kafa karıştıran 'VAR' pozisyonu

Galatasaray-Erzurumspor maçının 41. dakikasında Garry Rodrigues, Erzurumlu futbolcunun müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı kırmızılılar bu pozisyona penaltı itirazlarında bulunurken Alper Ulusoy devam kararı verdi.

Pozisyonun devamında Erzurumspor korner atışı kazanırken VAR, tartışmalı pozisyonu incelemeye başladı. Ulusoy, VAR incelemesinden sonra pozisyonu izlemeye gitmedi ve oyunu devam ettirdi.

Konuyla ilgili futbol yorumcusu Alp Pehlivan, "41. dakikada Garry Rodrigues'e yapılan müdahale net penaltı. Hadi Alper hoca görmedi diyelim, VAR neden oyunu durdurdu ve Hüseyin Göçek hoca ile aralarında ne konuşma geçti. Merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen: İyi hakem değilsiniz

Sen bakıyorsun iki göz, VAR bakıyor dört göz. Bu pozisyon tartışılmaz. Oyuncu rakibini çekmeyecek. VAR niye var? Hakem bunu görmeyebilir diye var. VAR'ı uygulayacaksınız. Eğer bu pozisyon sizin standartlarınıza göre penaltı değilse, iyi hakem değilsiniz.