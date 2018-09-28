SÜPER LİG

Galatasaray maçında kafa karıştıran 'VAR' pozisyonu

Galatasaray ile Erzurumspor maçının 41. dakikasında Garry Rodrigues, rakip ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Pozisyon için hakem Alper Ulusoy devam kararı verirken pozisyondan saniyeler sonra VAR devreye girdi. Ulusoy, VAR incelemesinin ardından pozisyonu izlemeden devam ettirdi ancak yaşanan bu durum tartışmalara neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı futbolcuların penaltı beklediği bu pozisyon VAR tarafından incelendikten sonra devam kararı verildi. (Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.)

Galatasaraylı futbolcuların penaltı beklediği bu pozisyon VAR tarafından incelendikten sonra devam kararı verildi. (Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.)

Galatasaray-Erzurumspor maçının 41. dakikasında Garry Rodrigues, Erzurumlu futbolcunun müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı kırmızılılar bu pozisyona penaltı itirazlarında bulunurken Alper Ulusoy devam kararı verdi.

Pozisyonun devamında Erzurumspor korner atışı kazanırken VAR, tartışmalı pozisyonu incelemeye başladı. Ulusoy, VAR incelemesinden sonra pozisyonu izlemeye gitmedi ve oyunu devam ettirdi.

Konuyla ilgili futbol yorumcusu Alp Pehlivan, "41. dakikada Garry Rodrigues'e yapılan müdahale net penaltı. Hadi Alper hoca görmedi diyelim, VAR neden oyunu durdurdu ve Hüseyin Göçek hoca ile aralarında ne konuşma geçti. Merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen: İyi hakem değilsiniz

Sen bakıyorsun iki göz, VAR bakıyor dört göz. Bu pozisyon tartışılmaz. Oyuncu rakibini çekmeyecek. VAR niye var? Hakem bunu görmeyebilir diye var. VAR'ı uygulayacaksınız. Eğer bu pozisyon sizin standartlarınıza göre penaltı değilse, iyi hakem değilsiniz.

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