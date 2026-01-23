Yeni Şafak
Galatasaray Noa Lang'ın maliyetini duyurdu

21:3023/01/2026, Cuma
23/01/2026, Cuma
Noa Lang, sarı-kırmızılı takımda 77 numaralı formayı giyecek.
Galatasaray Kulübü, Napoli'den Noa Lang’ın transferini tamamladı. Sarı-kırmızılılar 26 yaşındaki oyuncunun sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Napoli’den Hollandalı oyuncu Noa Lang’ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.


Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Noa Noëll Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 euro garanti ücret ödenecektir" denildi.


İtalyan basını, Noa Lang'ın satın alma opsiyonunun 30 milyon euro olduğunu bildirdi.


Galatasaray'ın Noa Lang'ı bu video ile duyurdu:


