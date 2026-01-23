Yeni Şafak
Galatasaray'a imza atmak üzere: Noa Lang'ın ardından bir transfer daha geliyor

Selman Ağrıkan
19:5423/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray’ın, Avrupa’nın önemli kulüplerinin de radarında olan 22 yaşındaki genç yıldızı kadrosuna katmak üzere olduğu bildirildi.

Napoli’den Noa Lang’ı İstanbul’a getiren Galatasaray, devre arasındaki ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor.

Gazeteci Pipe Sierra’nın aktardığı bilgiye göre; Galatasaray, Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla’yı satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor. Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve transferin kısa süre içinde netlik kazanabileceği ifade edildi.

Benfica, Ajax ve Marsilya’nın da gündeminde yer alan 22 yaşındaki oyuncu için en iyi teklifin Galatasaray tarafından sunulduğu belirtildi.

Girona,  Yaser Asprilla’yı Ağustos 2024’te Watford’dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Kulübüyle 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

22 yaşındaki Asprilla, her iki kanatta görev yapabilmesinin yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Bu sezon 17 maça çıkan oyuncu, 1 gol 1 asist kaydetti.

