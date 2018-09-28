SÜPER LİG

Galatasaray taraftarını mest eden adam: Ömer Bayram

Galatasaray'ın Erzurumspor maçındaki tek golünün asistini yapan Ömer Bayram performansıyla taraftarların takdirini kazanırken mücadele sonunda da duygusal açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Bayram.

Ömer Bayram.

Fotoğraf: DHA

Galatasaray'ın yeni transferi Ömer Bayram, ilk kez formasını giydiği sarı kırmızılı forma ile asist yaptı ve maçın kazanılmasında büyük rol oynadı.

Ömer Bayram, maç boyu sol kanattan 14 bindirme yaptı. 6 ikili mücadele kazandı.

Ömer Bayram'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "Atmosfer inanılmazdı. Daha önce izlemek nasip olmuştu, şimdi 11 nasip oldu. İstediğimiz oyunu oynadık ama istediğimiz skoru alamadık, farka gidebilirdi. Önemli 3 puan, Akhisar'dan sonra telafi lazımdı, taraftarları mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Elimden geleni yaptım, Maicon'a da asist yaptım. Belki en iyi kornerimi kullanmadım ama böyle kornerler de gol olabiliyor."


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