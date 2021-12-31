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Galatasaray'a 11 transfer yetmedi

Galatasaray, kötü gidişatı durdurmak için bir kez daha transfere sarılacak. Mevcut teknik ekiple yola devam etme kararı alan başkan Burak Elmas ve yönetimi, ara transfer döneminde takımı güçlendirmeye çalışacak. Mali problemler yaşayan sarı-kırmızılılar, yine kiralık oyuncu peşine düşecek.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaraya 11 transfer yetmedi
Sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim'in eleştirilmeye başlandı.

Galatasaray’da Başkan Burak Elmas’ın mevcut teknik ekiple yola devam etme kararı sonrasında izlenecek yol haritası merak konusu haline geldi.

Süper Lig’de zor günler geçiren, Ziraat Türkiye Kupası’ndan ise elenen sarı-kırmızılı takım, sezonun ikinci devresinde ayağa kalkmaya çalışacak. UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Aslan, Avrupa’da başarılı olmak için kadrosunu ara transfer döneminde güçlendirecek.

Sezon başında 25 milyon Euro bonservis ödeyen ve 11 oyuncu transfer eden Galatasaray, ara transfer dönemini de boş geçmeyecek. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim’in listesi doğrultusunda transfer yapmaya devam edecek.

Mecbur kiralık

Geçtiğimiz sezonlarda UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması sonucu birçok oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak zorunda kalan Galatasaray, bu oyuncuların performansından memnun kalmamıştı. Bu sebeple sezon başında bonservis ücretiyle oyuncu transferine öncelik veren Aslan, ligdeki kötü gidişat sonrası şampiyonluğun rafa kalkmasıyla tekrar geçici transfere yöneldi. Mali olarak zor dönemden geçen sarı-kırmızılı takım, ara transferde yüksek bonservis ücretleri ödemeyerek, kiralık oyuncularla kadrosunu güçlendirmeye çalışacak.

Aklında birçok bölge var

Galatasaray’da teknik ekibin, birçok bölgeye transfer istediği bildirildi. Sarı-kırmızılı takım, bu doğrultuda ara transfer döneminde 6 bölgeyi güçlendirmeye çalışacak. Galatasaray’ın öncelik listesinde kaleci, sağ bek, sol bek, merkez orta saha, sağ kanat ve santrfor bölgeleri yer alıyor.

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