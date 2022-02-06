Galatasaray'a Alanyaspor deplasmanında 1 puanı yeni kalecisi getirdi

Galatasaray'ın Barcelona B takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Inaki Pena, Alanyaspor maçının yıldızı oldu. Sarı kırmızılıların genç kalecisi mücadelede yaptığı kurtarışlarla takımının sahadan puanla ayrılmasına katkıda bulundu.
Inaki Pena, kalesine atılan 5 gollük şutta 4 kurtarışa imza attı ve maçın 1-1 sona ermesinde büyük pay sahibi oldu.
Konuyla ilgili spor basınında öne çıkan yorumlar şöyle;
Ilgaz Çınar;
- "Galatasaray’a puanı getiren oyuncu da yeni kalecisi Pena. Çok zor 2 topta 1 puanı yazdırdı Galatasaray hanesine."
Nihat Kahveci;
- "Galatasaray adına alınan 1 puan kaleci Pena’ya yazar. Galatasaray’ın futbolunu izlerken eziyet çektim."