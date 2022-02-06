Spor Galatasaraya Alanyaspor deplasmanında 1 puanı yeni kalecisi getirdi
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Galatasaray'a Alanyaspor deplasmanında 1 puanı yeni kalecisi getirdi

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde kadroya katılan Inaki Pena, Süper Lig'deki ilk maçına Alanya deplasmanında çıktı. Ligin güçlü takımlarından birine karşı dikkat çekici bir performans sergileyen İspanyol kaleci yaptığı kurtarışlarla takımına 1 puanı getirdi. Pena ile ilgili sosyal medyada da binlerce mesaj paylaşıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraya Alanyaspor deplasmanında 1 puanı yeni kalecisi getirdi
Inaki Pena, Galatasaray formasıyla ilk maçına Alanya deplasmanında çıktı.

Galatasaray'ın Barcelona B takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Inaki Pena, Alanyaspor maçının yıldızı oldu. Sarı kırmızılıların genç kalecisi mücadelede yaptığı kurtarışlarla takımının sahadan puanla ayrılmasına katkıda bulundu.

Inaki Pena, kalesine atılan 5 gollük şutta 4 kurtarışa imza attı ve maçın 1-1 sona ermesinde büyük pay sahibi oldu.

Konuyla ilgili spor basınında öne çıkan yorumlar şöyle;

Ilgaz Çınar;

  • "Galatasaray’a puanı getiren oyuncu da yeni kalecisi Pena. Çok zor 2 topta 1 puanı yazdırdı Galatasaray hanesine."

Nihat Kahveci;

  • "Galatasaray adına alınan 1 puan kaleci Pena’ya yazar. Galatasaray’ın futbolunu izlerken eziyet çektim."
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