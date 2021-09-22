Galatasaray'a Kayserispor karşısında soğuk duş: Aslan dört maçtır kazanamıyor

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Sarı kırmızılılar rotasyonlu bir kadro ile çıktığı mücadeleden 3-0 yenik ayrıldı.
Maçtan dakikalar;
1. dakikada savunmanın arkasına sarkan Cardoso’nun pasıyla müsait pozisyonda topla buluşan Emrah Başsan’ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
12. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Emre’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
16. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Oğulcan’ın vuruşunda kaleci Lung köşeye giden topu kornere çeldi.
25. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Aanholt’un vuruşu defansa çarparak kornere çıktı. Aanholt’un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yükselen Mohamed kafayla topu kaleye gönderdi. Son anda Hosseini çizgi üzerinden meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.
30. dakikada Thiam’ın pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Mensah’ın sert vuruşunu kaleci Muslera güçlükle çıkardı.
31. dakikada Emre’nin pasıyla topla buluşan Oğulcan’ın uzak direğe vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
GOL!
- 38. dakikada sağ kanattan Mensah’ın ceza sahasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Thiam, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
GOL!
- 45. dakikada sağ kanatta Mensah’ın pasıyla topla buluşan Emrah Başsan ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu filelere yolladı. 2-0
48'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan'ın kaleye çektiği şut üstten auta gitti.
51'inci dakikada ceza sahası içinde Galatasaraylı Yedlin'in Kayserisporlu Thiam'ın şutunda elle müdahalesini VAR'da izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.
GOL!
- 53'üncü dakikada Thiam, kullandığı penaltıyı ağlarla buluşturdu: 3-0.
64'üncü dakikada sağ kanatta Yedlin'in ortasında topla buluşan Mohamed'in şutu auta gitti.
83'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mohamed'in kaleye çektiği şut yandan auta gitti.
87'nci dakikada Galatasaray atağında ceza sahasında yaşanan karambolde kale çizgisi önünde topla buluşan Nelsson'un şutu üstten auta gitti.
Karşılaşma, Kayserispor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup olarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. pic.twitter.com/5EJBubyThs
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup olarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. pic.twitter.com/5EJBubyThs— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 22, 2021