Galatasaray'a PSG maçı öncesi kötü haber: Lemina sakatlandı
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Galatasaray'a PSG maçı öncesi kötü haber: Lemina sakatlandı

Galatasaray'a PSG ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde kötü haber geldi. Sarı kırmızılılarda Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina sakatlığı sebebiyle kritik maç öncesinde kadrodan çıkartıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mario Lemina

Mario Lemina

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk edecek Galatasaray'da Mario Lemina forma giyemeyecek.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Lemina'nın, yarınki PSG karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

  • Bu sezon transfer edilen Lemina, rahatsızlığı nedeniyle Kasımpaşa maçının 30. dakikasında oyundan çıkmış, Fenerbahçe derbisinde ise 57. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakmıştı.

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