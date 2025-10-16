Yeni Şafak
Galatasaray'da 6'lık plan

Galatasaray'da 6'lık plan

Umut Yılmaz
04:0016/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
Galatasaray, 23 gün içinde 6 kritik karşılaşmaya çıkacak. Süper Lig’de zirveyi korumak, Avrupa’da ise üst tura çıkmak isteyen sarı-kırmızılılar, zorlu süreçte tam 18 puan hedefliyor.

Bu sezon Süper Lig’de fırtına gibi esen, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de son olarak dünya devi Liverpool’u deviren Galatasaray, hem lig hem de Avrupa’da kritik bir viraja giriyor. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig ve Devler Ligi’nde 23 gün içerisinde 6 zorlu maça çıkacak. Süper Lig’de şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi’nde ise bir üst turu hedefleyen Galatasaray, bu maçlardan çıkartacağı 18 puanla elini güçlendirmeye çalışacak.


BAŞAKŞEHİR İLE BAŞLIYOR

Galatasaray, Milli takım arasının sona ermesinin ardından ilk olarak Başakşehir deplasmanına gidecek. Sarı-kırmızılılar daha sonra Şampiyonlar Ligi’nde Bodo- Glimt’i konuk edecek. Aynı hafta Göztepe’yi ağırlayacak olan Galatasaray, 1 Kasım’da da Trabzonspor ile Rams Park’ta karşılaşacak. Derbiden 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi’nde Ajax deplasmanına gidecek olan sarı-kırmızılılar, Hollanda dönüşü Kocaelispor ile dış sahada karşılaşacak.


KADRO HAZIR

Bu zorlu viraj için milli arayı hazırlık dönemi olarak kullanan tiknuk direktör Okan Buruk, milli takımlara gitmeyen oyuncularıyla tek tek ilgilendi. Sane ve İcardi, ekstra çalışmalar yaparak hazır hale getirildi. Ayrıca son dönemde yedek kalan isimler tekrar ilk 11 için hazırlandı. Yoğun fikstür içerisinde herkes forma şansı bulacak.


