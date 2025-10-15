Yeni Şafak
Galatasaray'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor

20:5415/10/2025, Çarşamba
AA
Antrenmandan kare.
Süper Lig’in 9’uncu haftasında Galatasaray deplasmanda Rams Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Süper Lig’in 9’uncu haftasında Rams Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.


Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.




