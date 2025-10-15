Yeni Şafak
Eski yönetici duyurdu: İşte Fatih Terim'in yeni takımı

Eski yönetici duyurdu: İşte Fatih Terim'in yeni takımı

15:3015/10/2025, Çarşamba
Galatasaraylı eski yönetici Cem Kınay, teknik direktör Fatih Terim'in büyük ölçüde anlaşma sağladığı takımı açıkladı

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştıran ve haziran ayından bu yana boşta olan Fatih Terim, milli takım çalıştırmaya hazırlanıyor.

Fatih Terim'in adı bir süredir Çekya Milli Takımı ile anılıyordu. Sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Cem Kınay'dan sürpriz bir açıklama geldi.

Cem Kınay, deneyimli teknik adamın çok büyük bir ihtimalle Çekya Milli Takımı'nın başına geçeceğini söyledi.

Radyospor'a konuşan Kınay, "Çekler Fatih Hoca'yı çok severler. Avrupa Şampiyonası'nda onlara acı bir hatıra bırakmıştı. Çekya'nın yeni milli takım sorumlusu Nedved, Al-Shabab takımında CEO olarak Fatih Hoca'nın yanındaydı. Nedved, Fatih Terim'in Çekya Milli Takımı Teknik Direktörü olmasını çok istiyor. Yeni teknik direktör çok büyük ihtimal Fatih Terim olacak" ifadelerini kullandı.

Çekya Milli Takımı'nda teknik direktör Ivan Hasek'le bugün yolların ayrıldığı bildirilmişti.

