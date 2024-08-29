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Spor

Galatasaray'da kazan kaynıyor

Süper Kupa hezimeti ve son olarak Young Boys'a iki maçta da yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da taraftarların istifaya çağırdığı yönetim kurulunda görevden ayrılan ilk isim Ali Yüce olurken, yeni istifaların da beklendiği ifade ediliyor.

Umut Yılmaz
13:58 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek

Süper Lig'de iki sezon üst üste şampiyon olan ve rekor üstüne rekor kıran Galatasaray, bu sezon düşüşe geçerken, taraftarların yönetime tepkileri artıyor. Yöneticilerden Ali Yüce istifa ederken, Niyazi Yelkencioğu'nun da görevinden ayrılacağı öğrenildi.


Hazırlık maçlarında negatif sinyaller vermeye başlayan sarı-kırmızılılar; daha sonra Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 gibi tarihi bir skorla kaybetti. Süper Lig'de çıktığı 2 maçı kazandığı için o kulvarda işler iyi gitse de Şampiyonlar Ligi play-off turunda başka bir hezimet yaşandı. İsviçre Ligi'nin son sırasındaki Young Boys'a iki maçta da yenilerek Devler Ligi'nden elenirken, yaklaşık 30 milyon euroluk bir geliri rakibine hediye etti.




Değişim rüzgarları esiyor

Galatasaray'da yönetim kurulu dün akşam olağanüstü toplanırken, hem kendi içlerinde değişim görüşüldü hem de takımdan gönderilecek futbolcularla alınacak isimler.


Dünkü yönetim kurulu toplantısı öncesi Ali Yüce istifa ettiğini açıkladı. Yüce yaptığı açıklamada, yöneticiler arasında fikir ayrılıklarını olduğunu, yönetimin kritik Young Boys maçı öncesi yaptığı 'karaborsa bilet' açıklamasını da yanlış bulduğunu ifade etti. Ali Yüce'nin ardından Niyazi Yelkencioğlu'nun da istifa edeceği öne sürülüyor. Yönetimde bu gelişmeler yaşanırken, teknik direktör Okan Buruk ve heyeti için bir tasarrufta bulunulmayacağı, birkaç futbolcuya gönderip en az 2 transfer yapmayı planladığı da bildirildi.




#Galatasaray
#Ali Yüce
#Şampiyonlar Ligi
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