Galatasaray'da Ryan Donk Beşiktaş derbisinde yok

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. hafta maçında Beşiktaş Vodafone Park'ta Galatasaray'ı ağırlayacak. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılılarda önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, oğlunun ameliyat olmasından dolayı bugün oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından mücadelede görev alamayacağını belirten Donk, şu ifadeleri kullandı;

"Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıyım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım.

Ömer Bayram cezalı

Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesinde Ömer Bayram cezalı durumda bulunuyor. Geçtiğimiz Sivasspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı durma düşen Ömer, derbide takımını yalnız bırakacak. Sivasspor karşısında cezasını tamamlayan Brezilyalı futbolcu Mariano da Teknik Direktör Fatih Terim’in görev vermesi halinde derbide sahada olabilecek.

Marcao ve Belhanda sınırda

Derbi öncesinde sarı-kırmızılılarda ayrıca iki futbolcu da sarı kart sınırında bulunuyor. Marcao ve Younes Belhanda, Beşiktaş müsabakasında kart görmesi halinde gelecek Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

Bu sezon deplasmanda 1 galibiyet

Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 4 kez mücadele eden Galatasaray, tek yenilgisini de dış sahada aldı. Geride kalan mücadelelerde 1 galibiyet alan Aslan, 2 kez de berabere kaldı. Bu maçlarda 4 gol atarken, kalesini 5 kez kapatamadı.