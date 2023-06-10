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Spor

Galatasaray'da seçim iki yılda bir olacak

Galatasaray’da tüzük değişikliği maddeleri kabul edildi. Buna göre sarı-kırmızılı kulüpte seçim süresi iki yıla indirildi.

11:56 . 10/06/2023 Saturday
IHA
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek

Galatasaray Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda; 1, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 59, 60, 87, 95, 96, 100, 113, 118, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ve G1 maddelerinin değiştirilmesi ile 26A maddesinin eklenmesine ilişkin tüzük tadili tasarısı görüşüldü.


Buna göre Galatasaray’da seçim süresinin iki yıla indirilmesi ve yönetim ibralarına ilişkin maddelerdeki değişikliklerle birlikte diğer maddeler kabul edildi.


"Ne söz verdiysek hepsini harfi harfine yerine getireceğiz"

Oylamanın ardından kürsüye çıkan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün sizlerin önlerine tüzük değişikliği için bazı öneriler getirdik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray’da yapmak istediğimiz hava, yapmak istediğimiz sevgi ikliminin vücut bulduğu için sevinçliyim. Ben ve arkadaşlarım bunun için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Duygusal bir durumdayım. Şundan emin olun. Size ne söz verdiysek, ne vadettiysek, hepsini harfi harfine yerine getireceğiz. Ben ve arkadaşlarım buna ant içtik. Size mahcup olmamak için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmak için gayret ediyoruz. Faaliyetlerimizin meyvelerini inşallah bu sene toplayacağız. Bugüne kadar bize verdiğiniz desteği ne olur sürdürün. Biz sizden kuvvet ve cesaret alıyoruz. Şahsım ve yönetim kurulu ekibim adına teşekkür ediyorum. Yaşasın Galatasaray" şeklinde konuştu.





#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Süper Lig
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